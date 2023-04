Tabellino Torino-Bologna 1-0 | marcatori e gol Viareggio Cup 2023

(Di sabato 1 aprile 2023) Ilconquista la vittoria contro ilper 1-0 e accede alla finale dellaCup. Di seguito ile idella sfida. IL CALENDARIO DEL TORNEO L’ALBO D’ORO DEL TORNEO TABELLONE E ACCOPPIAMENTI DEL TORNEO: Brezzo, Gallea, Della Vecchia (8’ st. Barzago), De Marco (32? st. Azizi), Corona (21’ st. Gabellini), Perciun (21’ st. Ceica), Rettore, Makadji, Roszak, Vaiarelli (32’ st. Ceschin), Capac (32’ st. Iacovoni). A disp.: Hennaux, Marchioro, Maset, Giovannini. All.: Asta.: Raffaelli, Laureana (23’ st. Ferrante), Crociati, Paterlini, Corsi (1’ st. Ravaglioli), Maltoni, Hodzic (23’ st. Baroncioni), Mazia, Menegazzo, Busato (40’ st. Bernacci), Ebone. A disp.: Gasperini, Salvi, Goffredi. All.: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Tabellino #Torino-#RappresentativaSerieD 3-1, gol e marcatori #ViareggioCup 2023 - sportface2016 : #ViareggioCup2023 Tabellino Torino-Monterosi 5-0, gol e marcatori -

... i due posticipi che chiuderanno la 28esima giornata, Empoli - Lecce e Sassuolo -. La ... Ildi Cremonese - Atalanta 1 - 3 Gol: nel pt, 44' De Roon (A); nel st, 10' Ciofani (rig. C), 27' ...Inter - Fiorentina: highlights,e classificaINTER - FIORENTINA 0 - 1 53 Bonaventura ... Milan 48, Atalanta 48*, Roma 47, Juventus 51**, Fiorentina 40*, Udinese 38, Bologna 37,37, ...Cronaca della partita con[ AGGIORNA LA DIRETTA DI ROMA - SAMPDORIA ] RISULTATO IN ... Lo abbiamo fatto acon la seconda in classifica per punti sul campo e cercheremo di farlo con la ...

Viareggio, Torino-Bologna 1-0, il tabellino: granata in finale! Toro.it

PRIMO TEMPO 1' Non battuto benissimo, ma la palla ritorna al Toro e arriva un nuovo corner. 0' Subito in avanti il Toro che conquista un tiro dalla bandierina. Comincia in questo momento ...Penultimo atto del Torneo di Viareggio: Torino-Bologna è la seconda e ultima semifinale della manifestazione, in attesa della finalissima di lunedì. Granata e felsinei lotteranno per raggiungere il Sa ...