Szczesny provoca | «Juventus-Inter bis? Stimolante e bella Non vedo l’ora»

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 aprile 2023) Lagiocherà di nuovo contro l’martedì alle 21, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia., dopo l’1-0 al Verona di stasera (vedi articolo), su DAZN si mostra contento dell’arrivo di questa partita. E forse dovrebbe far scattare qualcosa nella testa dei giocatori di Inzaghi. SEMPRE DERBY D’ITALIA – Wojciech Szczensy è contento per gli impegni ravvicinati che attendono la: «È molto, il calendario è molto bello. Comunque l’importante è arrivare ad aprile a giocarci tutte le competizioni, siamo ancora in Coppa Italia e in Europa League che sono due trofei. In campionato la situazione è quella che è, siamo a cinquantanove o quarantaquattro punti che non lo so neanche io. Sul campo siamo a cinquantanove, +9 sull’, martedì si gioca in casa ...