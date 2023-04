Szczesny: «Inter, si riparte dallo 0-0. Squadra comunque forte» (Di sabato 1 aprile 2023) Szczesny, dopo le provocazioni a DAZN (vedi articolo), parla di Juventus-Inter di Coppa Italia anche su Rai Sport. A TG Sport – Speciale Campionato il portiere polacco vede una ripartenza nel match di martedì prossimo. DERBY D’ITALIA-BIS – Wojciech Szczesny vede la Juventus pronta per le restanti partite: «Credo che la Squadra non ha bisogno di carica, basta vedere il calendario che abbiamo davanti. Ora abbiamo la doppia sfida con l’Inter, gli scontri diretti in campionato e l’Europa League. C’è una doppia opportunità di portare a casa un trofeo, sarebbe bello dopo tanti anni che fosse europeo. Affrontiamo questo mese con grande entusiasmo. L’Inter in Coppa Italia? È un’altra competizione. È stata una serata bellissima a San Siro due settimane fa, ma come dice il ... Leggi su inter-news (Di sabato 1 aprile 2023), dopo le provocazioni a DAZN (vedi articolo), parla di Juventus-di Coppa Italia anche su Rai Sport. A TG Sport – Speciale Campionato il portiere polacco vede unanza nel match di martedì prossimo. DERBY D’ITALIA-BIS – Wojciechvede la Juventus pronta per le restanti partite: «Credo che lanon ha bisogno di carica, basta vedere il calendario che abbiamo davanti. Ora abbiamo la doppia sfida con l’, gli scontri diretti in campionato e l’Europa League. C’è una doppia opportunità di portare a casa un trofeo, sarebbe bello dopo tanti anni che fosse europeo. Affrontiamo questo mese con grande entusiasmo. L’in Coppa Italia? È un’altra competizione. È stata una serata bellissima a San Siro due settimane fa, ma come dice il ...

