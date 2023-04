Sviluppo, cresce l’occupazione ma l’Italia scivola all’ultimo posto in Europa (Di sabato 1 aprile 2023) l’occupazione in Italia è cresciuta in modo consistente nel 2022 con un tasso tra i 15 e i 64 anni che è passato dal 58,2% al 60,1% ma il nostro Paese resta lontano dalla media dell’Ue a 27 che è al 69,9%. E’ quanto emerge dalle tabelle Eurostat secondo il quale il nostro Paese è all’ultimo posto per tasso di occupazione , sorpassato dalla Grecia che con un miglioramento di 3,5 punti ha raggiunto quota 60,7%. l’Italia è diventata fanalino di coda sia per le femmine con il 51,1% a quasi 14 punti di distanza dalla media Ue (65%) sia per gli uomini con il 69,2% nonostante i 2,1 punti in più rispetto al 2021 (74,8% la medie Ue). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 1 aprile 2023)in Italia è cresciuta in modo consistente nel 2022 con un tasso tra i 15 e i 64 anni che è passato dal 58,2% al 60,1% ma il nostro Paese resta lontano dalla media dell’Ue a 27 che è al 69,9%. E’ quanto emerge dalle tabelle Eurostat secondo il quale il nostro Paese èper tasso di occupazione , sorpassato dalla Grecia che con un miglioramento di 3,5 punti ha raggiunto quota 60,7%.è diventata fanalino di coda sia per le femmine con il 51,1% a quasi 14 punti di distanza dalla media Ue (65%) sia per gli uomini con il 69,2% nonostante i 2,1 punti in più rispetto al 2021 (74,8% la medie Ue). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CesareInvictus : RT @Erdsve: 'Questa non è una bella immagine' Cresce il sostegno alla Russia???? nei paesi in via di sviluppo Il canale televisivo americano… - fxromanfer : RT @Erdsve: 'Questa non è una bella immagine' Cresce il sostegno alla Russia???? nei paesi in via di sviluppo Il canale televisivo americano… - Erdsve : 'Questa non è una bella immagine' Cresce il sostegno alla Russia???? nei paesi in via di sviluppo Il canale televisiv… - MamadiRocco2 : RT @elisamariastel1: Nel mondo in via di sviluppo cresce il sostegno alla Russia, scrive l'americana CNBC e la definisce 'una brutta immagi… - Yoda15271485 : RT @elisamariastel1: Nel mondo in via di sviluppo cresce il sostegno alla Russia, scrive l'americana CNBC e la definisce 'una brutta immagi… -