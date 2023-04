Superlega 2022 2023 | quarti Playoff | Civitanova vince 3-1 a Verona | tutto rinviato a gara-5

(Di sabato 1 aprile 2023) La Cucine Lubeper 3-1 (20-25, 25-23, 28-26, 28-26) sul campo della WithUe allunga a-5 la serie deidi finale deiScudettodi volley maschile. In un Pala AGSM Aim sold-out, gli scaligeri di Rado Stoytchev non riescono a capitalizzare quanto di buono fatto nel primo set e mezzo e si fanno rimontare dalla Lube. I cucinieri di Blengini crescono nel corso del match e si impongono come fatto in-3, pareggiando così la serie e rinviando il verdetto. Di seguito, la cronaca di-4deidi finale deiScudetto...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Superlega, quarti playoff: #Civitanova vince a #Verona e porta la serie a gara-5 - infomobilitaMi : [#Evento] ?? Domenica #2aprile, ore 18, c/o #Palalido #AllianzCloud di piazza Stuparich, incontro di pallavolo… - YjujusKY : RT @yi_____14: Superlega 2022/23 ???? ?? 2023.02.12 Piacenza - Milano ?? Pala Banca #PowervolleyMilano #yukiishikawa #???? ?? - 14_Yukiishikawa : RT @yi_____14: Superlega 2022/23 ???? ?? 2023.02.12 Piacenza - Milano ?? Pala Banca #PowervolleyMilano #yukiishikawa #???? ?? - sprite_mona : RT @yi_____14: Superlega 2022/23 ???? ?? 2023.02.12 Piacenza - Milano ?? Pala Banca #PowervolleyMilano #yukiishikawa #???? ?? -

...45 Inter 6 Fine 1 Bologna Domenica 13 Novembre- 12:30 Atalanta 2 Fine 3 Inter Mercoledì 4 ...00 Berlin - Anadolu Efes 95 - 93 Visualizza Euroleague VOLLEY -20:30 Latina - Prisma Taranto ......45 Inter 6 Fine 1 Bologna Domenica 13 Novembre- 12:30 Atalanta 2 Fine 3 Inter Mercoledì 4 ...00 Berlin - Anadolu Efes 95 - 93 Visualizza Euroleague VOLLEY -20:30 Latina - Prisma Taranto ...... al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota ...Lamipel Santa Croce e nello scorso torneo ha vinto play - off (con conseguente promozione in) e ...

Superlega 2022/2023, quarti Playoff: Civitanova vince 3-1 a Verona ... SPORTFACE.IT

Cresce anche per il 2022 la spesa dei club di Serie A per l’attività degli agenti. La Federcalcio ha infatti pubblicato, in base all’art.8 sulla trasparenza, i Compensi ...Oggi in tv Verona-Civitanova, gara-4 dei quarti di finale Playoff Superlega 2022/2023 di volley: canale, orario e come vederla in diretta ...