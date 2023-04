Superbonus e codice appalti, lavoratori edili in piazza contro il governo. Dal palco di Torino l’appello a Salvini: “Senza regole si muore” (Di sabato 1 aprile 2023) “Al ministro Salvini vogliamo dire che in edilizia Senza regole adeguate si muore”. Sono le voci dei lavoratori e le lavoratrici del settore edile che oggi si sono radunati a Torino e in altre quattro piazze italiane per protestare contro la cancellazione del Superbonus e contro il nuovo codice degli appalti. “A rischio ci sono centomila posti di lavoro” racconta il segretario nazionale Feneal Uil Vito Panzarella. Il rischio è che le imprese falliscano “non per debiti ma per crediti” spiega un imprenditore del settore Marco Razzetti. In piazza oltre ai lavoratori c’è anche Legambiente e alcuni parlamentari tra cui la capogruppo Pd alla Camera Chiara ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) “Al ministrovogliamo dire che inziaadeguate si”. Sono le voci deie le lavoratrici del settore edile che oggi si sono radunati ae in altre quattro piazze italiane per protestarela cancellazione delil nuovodegli. “A rischio ci sono centomila posti di lavoro” racconta il segretario nazionale Feneal Uil Vito Panzarella. Il rischio è che le imprese falliscano “non per debiti ma per crediti” spiega un imprenditore del settore Marco Razzetti. Inoltre aic’è anche Legambiente e alcuni parlamentari tra cui la capogruppo Pd alla Camera Chiara ...

