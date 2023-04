Superbonus, cambia la ripartizione delle rate: cosa sapere per chi l’ha richiesto nel 2022 (Di sabato 1 aprile 2023) Nuovo cambiamento per il Superbonus ma questa volta la modifica riguarderà la ripartizione delle rate per coloro che lo hanno già richiesto. Questo bonus sta facendo discutere e lavorare il governo per alcune soluzioni che possano seguire le necessità dei cittadini e le loro esigenze specifiche ma anche quelle che sono le nuove direttive. La situazione è molto articolata e trovare un punto di incontro sembra difficile. Superbonus, novità in arrivo (ilovetrading)La questione ha riguardato in particolare l’uso del Superbonus o meglio, cosa fare per tutti coloro che lo hanno già richiesto o comunque avviato il sistema per farlo quindi con preventivi, lavori ecc. Da qui è nato dal punto di vista pratico l’obiettivo di ... Leggi su ilovetrading (Di sabato 1 aprile 2023) Nuovomento per ilma questa volta la modifica riguarderà laper coloro che lo hanno già. Questo bonus sta facendo discutere e lavorare il governo per alcune soluzioni che possano seguire le necessità dei cittadini e le loro esigenze specifiche ma anche quelle che sono le nuove direttive. La situazione è molto articolata e trovare un punto di incontro sembra difficile., novità in arrivo (ilovetrading)La questione ha riguardato in particolare l’uso delo meglio,fare per tutti coloro che lo hanno giào comunque avviato il sistema per farlo quindi con preventivi, lavori ecc. Da qui è nato dal punto di vista pratico l’obiettivo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Superbonus, le novità: detrazioni in 10 anni più tempo per le villette, che cosa cambia? - crispadafora : RT @SkyTG24: Superbonus, ecco come cambia il calendario degli sconti - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Superbonus, ecco come cambia il calendario degli sconti - SkyTG24 : Superbonus, ecco come cambia il calendario degli sconti - TuttoSuMilano : Superbonus, ok della Camera alle modifiche: ecco che cosa cambia -