Suicida in carcere l' uomo accusato di aver ucciso la moglie a Terni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Terni, 62enne suicida in carcere - bizcommunityit : Terni, si è suicidato in carcere l'uomo fermato per l'omicidio della moglie - PressReview99 : Terni, si è suicidato in carcere l'uomo fermato per l'omicidio della moglie - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Gilda Ammendola, suicida in un carcere di Parigi: il mistero dei sei viaggi in Africa prima della morte - TuttoQuaNews : RT @fanpage: Aveva ucciso la moglie a coltellate: si suicida in carcere -

Si è suicidato neldi Terni l'uomo di 62 anni fermato per avere ucciso la moglie cinquantaseienne giovedì in un'abitazione della stessa città colpendola con più coltellate al termine di una lite. Lo ha appreso l'...tragedia familiare 01 aprile 2023 11:30 Fotogallery - Termi, donna uccisa in casa a coltellate: il marito siin- - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci... donna uccisa in casa a coltellate: il marito siinil pontefice celebrerà la domenica delle palme Fotogallery - Papa Francesco dimesso dal policlinico Gemelli: 'Non ho avuto paura' ...

Terni, si è suicidato in carcere l'uomo fermato per l'omicidio della moglie TGCOM

Zenepe Uruci, 56 anni, è stata uccisa a coltellate a Terni, in un un'abitazione di via del Crociere, nel quartiere di Borgo Rivo, dal marito Xhefer Uruci, 62. A nulla è servito il… Leggi ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...