Successo esterno nel segno di Cristiano Doni: Cremonese-Atalanta 1998/1999 (Di sabato 1 aprile 2023) Una doppietta di Doni porta l’Atalanta di Bortolo Mutti alla vittoria contro la Cremonese: l’inizio boom durante il 1998/1999 Cremonese-Atalanta non è un derby lombardo da sottovalutare o addirittura da mettere in secondo piano rispetto alle altre rivalità nerazzurre, anzi, negli anni 90 era sempre una tappa fissa: soprattutto quando la Dea era di passaggio in serie cadetta, come accadde per esempio nella stagione 1998/1999. Il 6 dicembre l’Atalanta di Mutti ha seriamente bisogno di punti per continuare a stare attaccata al treno promozione. La squadra è tanto competitiva quanto giovane (con un Cristiano Doni in più), ma dall’altra parte mancava quel cosiddetto salto di qualità ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Una doppietta diporta l’di Bortolo Mutti alla vittoria contro la: l’inizio boom durante ilnon è un derby lombardo da sottovalutare o addirittura da mettere in secondo piano rispetto alle altre rivalità nerazzurre, anzi, negli anni 90 era sempre una tappa fissa: soprattutto quando la Dea era di passaggio in serie cadetta, come accadde per esempio nella stagione. Il 6 dicembre l’di Mutti ha seriamente bisogno di punti per continuare a stare attaccata al treno promozione. La squadra è tanto competitiva quanto giovane (con unin più), ma dall’altra parte mancava quel cosiddetto salto di qualità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... laltraguanciama : RT @SteveBJ77: @ChrisRicchiuti @GiorgiaMeloni Un PDC che afferma che non si cura se la magg dei propri cittadini è contro l'utilizzo di sol… - SteveBJ77 : @ChrisRicchiuti @GiorgiaMeloni Un PDC che afferma che non si cura se la magg dei propri cittadini è contro l'utiliz… - cartadzucchero : ogni traguardo di esterno notte lo vivo come un successo personale - Uvoceinpiuases : ?Tutto è successo un attimo dopo le 9, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo q… - sportli26181512 : #Kvaratskhelia, è successo di nuovo: non ci era riuscito nessuno prima: Altro importante riconoscimento per l'ester… -