"Successa una cosa incredibile". Amici 22, colpo di scena sull'eliminato dal serale: la notizia (Di sabato 1 aprile 2023) Una notizia bomba è stata data su Amici 22 e riguarda l'eliminato della terza puntata del serale. Come sapete, la trasmissione non va in onda ma è stata precedentemente registrata ed escono sempre anticipazioni. Stavolta c'è grandissima confusione e i dubbi nel pubblico sono enormi. A provare a fare chiarezza è stato l'influencer Amedeo Venza, il quale ha tirato fuori un annuncio clamoroso. Se dovesse essere confermato tutto, si tratterebbe di un vero e proprio colpo di scena. Si era vociferato fin qui di un ballottaggio ad Amici 22 per decidere chi sarà il prossimo eliminato dal serale. Era stata già smentita la possibilità che ci fossero due uscite dalla scuola di Maria De Filippi, come è invece accaduto nelle prime due puntate. Sono stati fatti dei nomi dei due ...

