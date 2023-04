Studenti in difficoltà, al liceo Berchet genitori contro i docenti: “Metodi dell’800, severità non necessaria e diffusa mancanza di ascolto” (Di sabato 1 aprile 2023) Al liceo Berchet di Milano emergono difficoltà da parte degli Studenti. Si evince dai risultati di un sondaggio, a cui hanno risposto in 533, ovvero oltre la metà del totale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 1 aprile 2023) Aldi Milano emergonoda parte degli. Si evince dai risultati di un sondaggio, a cui hanno risposto in 533, ovvero oltre la metà del totale. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilbattitore : @ChiaraAM13 @GiorgiaMeloni Una volta per gli studenti valorosi e in difficoltà economiche c'erano le borse di… - Telebari : Uova di Pasqua per famiglie in difficoltà, studenti del Salvemini arricchiscono il market solidale di In.Con.Tra -… - kimlily9813 : RT @wononiie: Dopo anni di sacrifici, lacrime e difficoltà arriva “Finalmente Mi Laureo”, il nuovo mini album dei SVT dedicato a tutti gli… - infoitinterno : Studenti in difficoltà al liceo Berchet di Milano: “Troppa ansia e stress. Vogliamo un dialogo maggiore con i docen… - sleepingfairy__ : RT @wononiie: Dopo anni di sacrifici, lacrime e difficoltà arriva “Finalmente Mi Laureo”, il nuovo mini album dei SVT dedicato a tutti gli… -