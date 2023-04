Stretta del governo sul taglio delle commissioni sui pagamenti col Pos (Di sabato 1 aprile 2023) Uno dei più spinosi argomenti della scorsa manovra finanziaria torna in auge. Il governo Meloni ha promesso ai commercianti che fino a 30 euro (inizialmente si era parlato di una soglia di 60 euro) non ci sarebbe stato alcun obbligo che faceva scattare le sanzioni e, come riferisce Repubblica, si sta ancora studiando la giusta soluzione per portare a termine tale missione. In particolare ad inizio marzo è stato avviato un tavolo al Ministero dell'Economia per produrre un piano finale, partendo da un taglio dei costi per i pagamenti digitali fino a 10 euro, riducendoli poi fino a 30. Ma ancora bisogna trovare la quadra. “Filtra comunque ottimismo e, al netto dell'extra-time, si punta a riaggiornare il tavolo subito dopo Pasqua per chiudere il tutto, è l'aspettativa al Mef, per metà mese” la ricostruzione della tempistica ... Leggi su iltempo (Di sabato 1 aprile 2023) Uno dei più spinosi argomenti della scorsa manovra finanziaria torna in auge. IlMeloni ha promesso ai commercianti che fino a 30 euro (inizialmente si era parlato di una soglia di 60 euro) non ci sarebbe stato alcun obbligo che faceva scattare le sanzioni e, come riferisce Repubblica, si sta ancora studiando la giusta soluzione per portare a termine tale missione. In particolare ad inizio marzo è stato avviato un tavolo al Ministero dell'Economia per produrre un piano finale, partendo da undei costi per idigitali fino a 10 euro, riducendoli poi fino a 30. Ma ancora bisogna trovare la quadra. “Filtra comunque ottimismo e, al netto dell'extra-time, si punta a riaggiornare il tavolo subito dopo Pasqua per chiudere il tutto, è l'aspettativa al Mef, per metà mese” la ricostruzione della tempistica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanscalfarotto : Figli coppie gay: SCALFAROTTO, voto PE constata realtà italiana (ANSA) - ROMA, 30 MAR - 'Sulla situazione italiana,… - ultimora_pol : Alessia #Ambrosi: 'Reddito di cittadinanza, domande crollate del 65 per cento dopo la stretta sui controlli decisa… - AngeloCiocca : ? Stretta sulle farine d'insetti: l'Italia vara 4 decreti. Ok ad un'etichetta con provenienza del prodotto, rischi… - smilypapiking : RT @ivanscalfarotto: Figli coppie gay: SCALFAROTTO, voto PE constata realtà italiana (ANSA) - ROMA, 30 MAR - 'Sulla situazione italiana, i… - RetwittL : RT @adelestancati: Oh, vagare con lei la sera scura,/perderci tra le piante ed ascoltare/le strida rauche su per la pianura/tremule come la… -