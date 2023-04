(Di sabato 1 aprile 2023) L'di Donald"è monumentale, epica. E sono fiera di me. L'altro lato della medaglia è che questo evento dividerà ulteriormente gli americani". Lo sostiene, in un'intervista al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Staff di Trump: 'Raccolti quattro milioni di dollari dopo l'incriminazione': Stormy Daniels la pornostar che ha fat… - Comemigirano : Pompinare, pornostar, escort transessuali... che fanno trend e riscrivono la storia. Mala tempora currunt! - fisco24_info : Staff di Trump: 'Raccolti quattro milioni di dollari dopo l'incriminazione': Stormy Daniels la pornostar che ha fat… - LuisaPistini : Donald Trump, Stormy Daniels: 'L'ho visto nudo, è spaventoso' – Libero Quotidiano DELLE PAROLE DI INA PROSTITUTA C… - News24_it : Stormy Daniels, incriminazione di Trump causerà violenze e morte -

L'ex presidente degli Stati Uniti è accusato di aver pagato la pornostaraffinché tacesse riguardo alla loro relazione avuta in passato. L'incriminazione di Donald Trump "è monumentale,...Lo sostiene, in un'intervista al britannico Times,, la pornostar che ha fatto cadere il tycoon. "Se l'è già cavata una volta dopo aver aizzato alla rivolta e creato il caos. Quale che ...... Alvin Bragg, riguarda il pagamento di 130mila dollari da parte dell'avvocato di Trump, Michael Cohen, per comprare il silenzio dell'attrice pornografica, la quale avrebbe intrattenuto ...

L'incriminazione di Donald Trump "è monumentale, epica. E sono fiera di me. L'altro lato della medaglia è che questo evento dividerà ulteriormente gli americani". (ANSA) ...È tornato improvvisamente attuale dopo l'incriminazione di Trump, risale a qualche anno fa ed è piuttosto intricato ...