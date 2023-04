Storie di sorelle che hanno lottato e lottano per l'emancipazione e per i diritti delle donne nel mondo (Di sabato 1 aprile 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Buio. Sipario. Luce. Ovvero, Luciana Romoli. Ribattezzata “Luce” dalla Brigata Garibaldi della sesta zona di Roma. Partigiana fino all’osso, partigiana dalla punta della testa alla punta dei piedi. Partigiana per sempre. Nata a Casalbertone, borgata alla periferia est della Capitale, la terza di dieci figli. Novantatré anni. Lucidissima dal 1930. Mia sorella è figlia unica, il nuovo libro di Cecilia Lavatore, è edito da Red Star Press ed è una raccolta di Storie al singolare femminile. Tra le altre, quella di Luce Romoli, giovanissima staffetta nella Roma occupata dai nazifascisti, e ancora quella dell’attrice Franca Rame, impegnata per un’intera carriera insieme al marito e compagno di scena Dario Fo. Leggi anche › L’8 marzo ... Leggi su iodonna (Di sabato 1 aprile 2023) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Buio. Sipario. Luce. Ovvero, Luciana Romoli. Ribattezzata “Luce” dalla Brigata Garibaldi della sesta zona di Roma. Partigiana fino all’osso, partigiana dalla punta della testa alla punta dei piedi. Partigiana per sempre. Nata a Casalbertone, borgata alla periferia est della Capitale, la terza di dieci figli. Novantatré anni. Lucidissima dal 1930. Mia sorella è figlia unica, il nuovo libro di Cecilia Lavatore, è edito da Red Star Press ed è una raccolta dial singolare femminile. Tra le altre, quella di Luce Romoli, giovanissima staffetta nella Roma occupata dai nazifascisti, e ancora quella dell’attrice Franca Rame, impegnata per un’intera carriera insieme al marito e compagno di scena Dario Fo. Leggi anche › L’8 marzo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TruthBrigadeUK : RT @Meira85253235: 'Mi sento come se fossi stata costretta al 100% a fare questo #vaccino... Non mi sento ancora come mi sentivo prima dell… - Meira85253235 : 'Mi sento come se fossi stata costretta al 100% a fare questo #vaccino... Non mi sento ancora come mi sentivo prima… - TDlemon9 : Il #31marzo 1855 moriva #CharlotteBrontë. La maggiore delle tre sorelle, con cui col fratello Branwell creò un mon… - JayperryP : RT @mariobianchi18: Il #31marzo 1855 moriva #CharlotteBrontë. La maggiore delle tre sorelle, con cui col fratello Branwell creò un mondo s… - fabiobellentani : RT @mariobianchi18: Il #31marzo 1855 moriva #CharlotteBrontë. La maggiore delle tre sorelle, con cui col fratello Branwell creò un mondo s… -