Stellone contro la direzione arbitrale | “Siamo vivi | con la Spal la gara della vita”

(Di sabato 1 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBari – Le parole di Robertoal terminesfida valevole il campionato di Serie B che ha visto il Benevento giocare sul campo del Bari. L’allenatore romano ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “San Nicola” per affrontare la formazione di Michele Mignani. Questi i temi affrontati dal tecnicoStrega nel post partita. Sconfitta – Avevamo visto i risultati altrui, contava fare punti. Abbiamo fatto un’ottima mezz’ora, poi laè stata rovinata dall’arbitro con la decisione del mancato rigore. Lasciamo perdere, dispiace perché avevamo fatto un’ottimo primo tempo. L’espulsione di Acampora ha condizionato la partita, poi c’è stato il rigore loro, rivedendolo si poteva anche non dare. Dispiace perché ho visto miglioramenti rispetto a Pisa, i ragazzi ...

Il 31° turno del torneo cadetto, si è aperto ieri sera con la vittoria del Genoa in casala ... Se la passa decisamente peggio il Benevento, oggi guidato dall'ex Roberto, succeduto a ...Il tecnico del Beneventoha parlato in vista della partitail Bari: "il Pisa, dove è arrivata una sconfitta meritata, abbiamo fatto un passo indietro rispetto a quanto avevamo fatto vedere, è stata una ...I bookmaker, poi, non si attendono un match spettacolare con l'Under offerto a 1,54il 2,40 dell'Over così come sembra più probabile il No Gol rispetto al Gol, rispettivamente a 1,65 e 2,16. ...

Mister Stellone commenta così il ko del Benevento contro il Bari: "Sono deluso per il risultato ma non per la prestazione. Abbiamo fatto un buon primo tempo, giocato bene. La gara ...Il Benevento esce confitto (2-0) dal San Nicola, alquanto discutibile la direzione di gara dell’arbitro Piccinini che ha espulso due Acampora e Viviani, non concesso un netto rigore ...