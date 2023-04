Stazione Tiburtina, al via i lavori di Rfi: modifiche sulla linea FL2 Roma – Tivoli (Di sabato 1 aprile 2023) Roma – Proseguono le attività di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di potenziamento tecnologico e infrastrutturale nel nodo di Roma. Questa volta gli interventi – volti a incrementare gli standard di qualità del servizio – si svolgeranno nella Stazione Tiburtina. A partire dalle ore 12.00 di sabato 1 aprile fino alle ore 8.00 circa di domenica 2 aprile RFI eseguirà importanti interventi che riguarderanno in particolare: la connessione dei binari della linea Roma Sulmona alla linea merci, upgrade tecnologico degli impianti di gestione della circolazione di Tiburtina e Prenestina e la modernizzazione del sistema di informazione al pubblico. Per questi lavori, che si concluderanno questo fine settimana, l’investimento ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 1 aprile 2023)– Proseguono le attività di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) di potenziamento tecnologico e infrastrutturale nel nodo di. Questa volta gli interventi – volti a incrementare gli standard di qualità del servizio – si svolgeranno nella. A partire dalle ore 12.00 di sabato 1 aprile fino alle ore 8.00 circa di domenica 2 aprile RFI eseguirà importanti interventi che riguarderanno in particolare: la connessione dei binari dellaSulmona allamerci, upgrade tecnologico degli impianti di gestione della circolazione die Prenestina e la modernizzazione del sistema di informazione al pubblico. Per questi, che si concluderanno questo fine settimana, l’investimento ...

