Stanno cambiando le gerarchie del calcio e il Napoli lavora per costruire il suo impero (The Athletic) (Di sabato 1 aprile 2023) Su The Athletic si parla di dinastie e imperi calcistici europei. Fra gli imperi citati ci sono squadre pioneristiche, come il Napoli. Il portale inglese inizia la sua riflessione partendo da un saggio scritto da Sir John Glubb nel quale parla del destino degli imperi. Un po’ come l’Anaciclosi di Polibio. “Nella storia troviamo una piccola nazione, trattata come insignificante dai suoi contemporanei, emergere improvvisamente dalla sua patria e invadere vaste aree del mondo”. Cambia la parola “nazione” in “squadra di calcio” e il senso regge: gli attuali leader di campionato in Europa non hanno necessariamente storie piccole, ma certamente all’inizio non si pensava potessero competere per il titolo in questa stagione“. Ovviamente si parla di Arsenal, ma si parla anche degli azzurri di Spalletti: “Il Napoli, promosso di ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) Su Thesi parla di dinastie e imperi calcistici europei. Fra gli imperi citati ci sono squadre pioneristiche, come il. Il portale inglese inizia la sua riflessione partendo da un saggio scritto da Sir John Glubb nel quale parla del destino degli imperi. Un po’ come l’Anaciclosi di Polibio. “Nella storia troviamo una piccola nazione, trattata come insignificante dai suoi contemporanei, emergere improvvisamente dalla sua patria e invadere vaste aree del mondo”. Cambia la parola “nazione” in “squadra di” e il senso regge: gli attuali leader di campionato in Europa non hanno necessariamente storie piccole, ma certamente all’inizio non si pensava potessero competere per il titolo in questa stagione“. Ovviamente si parla di Arsenal, ma si parla anche degli azzurri di Spalletti: “Il, promosso di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Stanno cambiando le gerarchie del calcio e il Napoli lavora per costruire il suo impero (The Athletic) Elogio del… - alfredoferrante : @mausassi @crazybalzano @VotaSpartaco Le cose stanno cambiando velocemente. Sono mesi che mi riprometto di scrivere… - casini_alberto : Il libro di Aristotele Metafisica parla di materia di potenza di atto di persuasione di retorica di politica di azi… - ElVito77 : @HuffPostItalia Ma se non conoscete gli strumenti almeno state zitti. Vi piaccia o meno le intelligenze artificiali… - MauriLog : @massimozampini Tre mesi di gogna mediatica, ogni giorno, prima ancora che sia cominciato il processo. Penalizzazio… -