Sprint Inter, tifosi col fiato sospeso: firma un big italiano (Di sabato 1 aprile 2023) Accelerata Inter, un big italiano firma. Si registra, dunque, una schiarita nella complicata partita dei rinnovi L’Inter di Simone Inzaghi è allo snodo cruciale della propria stagione. Ora i nerazzurri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di sabato 1 aprile 2023) Accelerata, un big. Si registra, dunque, una schiarita nella complicata partita dei rinnovi L’di Simone Inzaghi è allo snodo cruciale della propria stagione. Ora i nerazzurri… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davidelgaudio : RT @biagio4658: 4-1 di Pep al Liverpool P1 Fenati P1 Alonshow P4 Morbidelli ma P1 delle rain nel giro di poche ore... Quasi quasi vado a do… - biagio4658 : 4-1 di Pep al Liverpool P1 Fenati P1 Alonshow P4 Morbidelli ma P1 delle rain nel giro di poche ore... Quasi quasi v… - otterontrack : domanda veloce qualcuno per caso sa se fanno vedere la sprint del MotoGP su YouTube come la volta scorsa? Mio padre… - Calciocomoff : Dopo due ko di fila, la sosta avrà dato lo sprint all'#Inter per ripartire? I nerazzurri trovano una #Fiorentina in… - Luxgraph : Diretta qualifiche e Sprint MotoGP Argentina 2023: dove vederle in tv -