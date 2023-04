(Di sabato 1 aprile 2023) Salsomaggiore Terme, 1 apr. -(Adnkronos) - Oggi, a Salsomaggiore Terme, sono iniziati idella prima edizione dello, l'evento promosso da Fondazione. Ad aprire i, sono stati il Ministro per lo sport e per i giovani Andreae il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica Claudio. “Sono convinto che la politica debba adottare un vocabolario comune perché dando lo stesso significato alle questioni importanti dello sport rende le cose più facili, vedi ad esempio il passaggio alla camera all'unanimità sul decreto contro la pirateria”, ha dichiarato il Ministro Andrea. “Oggi siamo qui a Salsomaggiore con tanti rappresentanti qualificati del mondo dello sport, e ...

Sportcity meeting, Abodi e Barbaro aprono i lavori Adnkronos

