Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Sportcity meeting, Abodi e Barbaro aprono i lavori - ledicoladelsud : Sportcity meeting, Abodi e Barbaro aprono i lavori - News24_it : Sportcity meeting, Abodi e Barbaro aprono i lavori - ItaliaViva : RT @DaniSbrollini: Dalle 12.30 potete seguirmi in diretta dallo #SportCity meeting a Salsomaggiore assieme a più di cento amministratori lo… - ClaudioBarbaro : Salsomaggiore, #SportCity Meeting. Si parla di #ambiente, #sport, #sostenibilità, #cultura, #benessere. Sogni e pro… -

Oggi, a Salsomaggiore Terme, sono iniziati i lavori della prima edizione dello, l'evento promosso da Fondazione. Ad aprire i lavori, sono stati il Ministro per lo sport e per i giovani Andrea Abodi e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'...... parlamentari, dirigenti della governance dello sport italiano, manager di settore e nuovi stakeholder si incontreranno alla prima edizione dello. Si tratta di un appuntamento per ...Il presidente della Fondazione, Fabio Pagliara, spiega così i temi della prima edizione dello "Meeeting", in calendario l'1 e 2 aprile presso il Palazzo dei Congressi di ...

Sportcity meeting, Abodi e Barbaro aprono i lavori Adnkronos

Oggi, a Salsomaggiore Terme, sono iniziati i lavori della prima edizione dello Sportcity Meeting, l’evento promosso da Fondazione Sportcity. Ad aprire i lavori, sono stati il Ministro per lo sport e p ...Parte da Salsomaggiore la “rivoluzione dolce” ispirata al benessere. Questa mattina, al Palazzo dei Congressi della località termale, si è aperta la prima edizione di “Sportcity Meeting”, appuntamento ...