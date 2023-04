Sport: Ussi, lo sport e chi lo racconta, la premiazione a Milano (Di sabato 1 aprile 2023) Milano, 1 apr. - (Adnkronos) - La passione è quel sentimento che…trascina chiunque ami lo sport. E la passione di chi ha vinto, e di chi ha applaudito, ha aleggiato durante tutta la cerimonia che ha concluso la quarta edizione del premio “Lo sport e chi lo racconta” ideato da Ussi (Unione stampa sportiva italiana). Ospiti del palazzo milanese di Regione Lombardia e con l'organizzazione del GLGS (gruppo lombardo giornalisti sportivi), i cronisti sportivi hanno onorato i vincitori, vecchia guardia e giovani leve, nel ricordo di Elio Trifari, al quale il premio è stato quest'anno intitolato, “Grande scrittore e uomo di grande cultura”, ha ricordato Gianni Merlo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023), 1 apr. - (Adnkronos) - La passione è quel sentimento che…trascina chiunque ami lo. E la passione di chi ha vinto, e di chi ha applaudito, ha aleggiato durante tutta la cerimonia che ha concluso la quarta edizione del premio “Loe chi lo” ideato da(Unione stampaiva italiana). Ospiti del palazzo milanese di Regione Lombardia e con l'organizzazione del GLGS (gruppo lombardo giornalistiivi), i cronistiivi hanno onorato i vincitori, vecchia guardia e giovani leve, nel ricordo di Elio Trifari, al quale il premio è stato quest'anno intitolato, “Grande scrittore e uomo di grande cultura”, ha ricordato Gianni Merlo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FnsiSocial : RT @vditrapani: Oggi a Milano per la consegna dei premi @UssiSport: il racconto dello sport è messo a rischio dal precariato dilagante e da… - vditrapani : Oggi a Milano per la consegna dei premi @UssiSport: il racconto dello sport è messo a rischio dal precariato dilaga… - GlgsUssi : “LO SPORT E CHI LO RACCONTA”: GIORNATA DI PREMIAZIONI A MILANO ?? - AnsaLombardia : 'Lo sport e chi lo racconta', premiato Marco Civoli a Milano. Evento di Ussi e Glgs, edizione dedicata a Elio Trifa… - gazzettanapoli : All’Archivio di Stato di Napoli, doppio evento il 29 marzo, dalle ore 10:30 in onore del grande Pietro Mennea. ...… -