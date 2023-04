Sport | Simeoni | ' l' Italia vive un grande momento | stranieri non sembrano più marziani'

(Di sabato 1 aprile 2023) Roma, 1 apr. - (Adnkronos) - Doppio record mondiale del 1978 oltre i due metri e l'oro olimpico a Mosca, due anni dopo, ai Giochi del boicottaggio statunitense. La campionessa Sarasi racconta in un'intervista sul quotidiano La Ragione. “Quando vado nelle scuole c'è sempre entusiasmo e un senso di gratitudine, eppure ho smesso nel 1986. Siamo stati campioni e punti di riferimento in un'epoca dolorosa per il paese, nell'era del terrorismo. Con i nostri successi abbiamo regalato una speranza”, commenta. Nel 2014 il Coni l'ha nominata donna dellono. I trionfi di Sara si sono intrecciati agli sprint di Mennea. Sara e Pietro hanno condiviso gli inverni di fatica e allenamento a Formia, le battaglie olimpiche, le vittorie, le sconfitte, i record e grazie a lei, lofemminile ...

Roma, 1 apr. – (Adnkronos) – Doppio record mondiale del 1978 oltre i due metri e l’oro olimpico a Mosca, due anni dopo, ai Giochi del boicottaggio statunitense. La campionessa Sara Simeoni si racconta ...La campionessa olimpica del salto in alto a Mosca 1980, “l’atleta italiana del secolo”, è arrivata in città dove ha presentato in una gremitissima Corte comunale il libro “Sara Simeoni: Una vita in Al ...