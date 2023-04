Sport e Salute: a Molfetta Cozzoli avvia il progetto 'Don Tonino Bello' per 1300 praticanti (Di sabato 1 aprile 2023) Molfetta, 1 apr. - (Adnkronos) - "Oggi Molfetta è 'paradigma' di ciò che accade in tutta Italia, dove grazie a progetti come questi stiamo promuovendo lo Sport e i corretti stili di vita". Lo ha detto il Presidente ed Amministratore Delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, nel corso della giornata d'avvio del progetto 'Quartieri Sport e Ben…essere' promosso dall'Asd 'Don Tonino Bello Molfetta' e finanziato dal programma 'Sport di tutti – Quartieri'. Si tratta di un progetto che coinvolge 1300 cittadini tra bambini, ragazzi, adulti e over 65, protagonisti di attività Sportive, musicali e sociali organizzate da 13 enti del territorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023), 1 apr. - (Adnkronos) - "Oggiè 'paradigma' di ciò che accade in tutta Italia, dove grazie a progetti come questi stiamo promuovendo loe i corretti stili di vita". Lo ha detto il Presidente ed Amministratore Delegato di, Vito, nel corso della giornata d'avvio del'Quartierie Ben…essere' promosso dall'Asd 'Don' e finanziato dal programma 'di tutti – Quartieri'. Si tratta di unche coinvolgecittadini tra bambini, ragazzi, adulti e over 65, protagonisti di attivitàive, musicali e sociali organizzate da 13 enti del territorio ...

