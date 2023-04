Spalletti: «Tante bandiere in giro illudono, non crediamo di aver già vinto» (Di sabato 1 aprile 2023) In conferenza stampa prima del match contro il Milan al Maradona, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato della protesta dei tifosi che non poteranno bandiere dentro lo stadio. Ha anche affrontato il tema della concentrazione fino alla fine del campionato: «Vedere bandiere che sventolano da tutte le parti ci riempie di gioia e orgoglio, ma è illusorio. Stiamo raccontando una storia che non è scritta. Tutti questi sventolamenti possono illuderti e farti perdere di vista la fatica che ancora bisogna fare. Non crediamo di aver già vinto, non pensiamo alla prossima stagione, alle prossime partite. Questo modo di pensare se lo possono concedere solo i superficiali». L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) In conferenza stampa prima del match contro il Milan al Maradona, Luciano, allenatore del Napoli, ha parlato della protesta dei tifosi che non poterannodentro lo stadio. Ha anche affrontato il tema della concentrazione fino alla fine del campionato: «Vedereche sventolano da tutte le parti ci riempie di gioia e orgoglio, ma è illusorio. Stiamo raccontando una storia che non è scritta. Tutti questi sventolamenti possono illuderti e farti perdere di vista la fatica che ancora bisogna fare. Nondigià, non pensiamo alla prossima stagione, alle prossime partite. Questo modo di pensare se lo possono concedere solo i superficiali». L'articolo ilNapolista.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Spalletti: «Tante bandiere in giro illudono, non crediamo di aver già vinto» In conferenza stampa: «Stiamo raccon… - alexsan62753199 : @gloriapoch72 @1926_cri Piu' che Spalletti sarà il medico sociale a dare l'ok .. comunque hai ragione abbiamo la fo… - ilmionapoli : Gregucci: “Tante leggende metropolitane sul conto di Spalletti” - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX - Santacroce: 'Il Napoli può mettere in difficoltà tante squadre, Spalletti? Spero nel rinnovo, ha fatto un lavoro… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Santacroce: 'Il Napoli può mettere in difficoltà tante squadre, Spalletti? Spero nel rinnovo, ha fatto un lavoro… -