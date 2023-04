Spalletti: “Rinnovo contratto, non mi interessa niente. Penso solo ad una cosa” (Di sabato 1 aprile 2023) Luciano Spalletti parla del suo Rinnovo di contratto con il Napoli, lo fa durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan. L’allenatore azzurro ha presentato la sfida con il Milan, con l’assenza di Osimhen sostituito da Simeone. Belle parole quelle spese dal tecnico per l’attaccante argentino. Ma Spalletti è stato sollecitato anche sul Rinnovo di contratto, ecco la risposta dell’allenatore partenopeo: “Ora io ho una cosa davanti che merita la mia massima attenzione e non devo pensare a niente altro. Non posso disperdere energie, ho il dovere di pensare a cercare di dare qualcosa di grande alla città di Napoli. Non voglio perdere altre energie, perché per me altre cose sono banali“. Incalzato dalle domande dei ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 aprile 2023) Lucianoparla del suodicon il Napoli, lo fa durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan. L’allenatore azzurro ha presentato la sfida con il Milan, con l’assenza di Osimhen sostituito da Simeone. Belle parole quelle spese dal tecnico per l’attaccante argentino. Maè stato sollecitato anche suldi, ecco la risposta dell’allenatore partenopeo: “Ora io ho unadavanti che merita la mia massima attenzione e non devo pensare aaltro. Non posso disperdere energie, ho il dovere di pensare a cercare di dare qualdi grande alla città di Napoli. Non voglio perdere altre energie, perché per me altre cose sono banali“. Incalzato dalle domande dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Spalletti: 'Rinnovo contratto, non mi interessa niente. Penso solo ad una cosa' #Milan #napoli #Spalletti… - BorisJo_ker : RT @LeBombeDiVlad: ?? #ULTIMORA #LBDV – #Spalletti sarà il nuovo allenatore del #RealMadrid Nonostante l'opzione per il rinnovo, i blancos… - NapoliCalciogol : Napoli, De Laurentiis in pressing su Spalletti: vorrebbe avere una risposta sul rinnovo #AurelioDeLaurentiis… - antidisfattista : RT @LeBombeDiVlad: ?? #ULTIMORA #LBDV – #Spalletti sarà il nuovo allenatore del #RealMadrid Nonostante l'opzione per il rinnovo, i blancos… - ivanotenneriel1 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #ULTIMORA #LBDV – #Spalletti sarà il nuovo allenatore del #RealMadrid Nonostante l'opzione per il rinnovo, i blancos… -