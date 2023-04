Spalletti | “Osimhen assenza pesante Non perdiamo tempo sui contratti Sciopero Curve? Capiamo il sacrificio | ma noi penalizzati”

(Di sabato 1 aprile 2023)di lettura: 9 minutiLucianoparla in conferenza stampa alla vigilia del primo dei tre Napoli-Milan. Queste le sue dichiarazioni, a partire dall’di: “E’ inutile girarci intorno: è un’che pesa. Ma di fianco c’è anche quello che ha detto Pioli e che mi trova d’accordo, perché quando è mancato questa squadra ha saputo sopperire. Tutti i componenti della squadra hanno dato qualcosina in più per far venire fuori lo stesso Napoli, per fare lo stesso gioco di sempre. La differenza l’hanno fatta anche calciatori come il Cholo Simeone, perché lui sa che mestiere fa. Lui è uno di quelli che conosce il calcio e sa che non si gioca solo con i piedi ma anche con la testa. E’ entrato fin da subito nel ruolo del personaggio che deve avere e quando una persona è intelligente sa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Spalletti: 'Osimhen un'assenza grave, ma abbiamo Simeone' - sscalcionapoli1 : Spalletti: “Feste e bandiere illudono, c’è da sudare per la storia! Milan fortissimo, gara da tripla! Osimhen? Pesa… - 1926_cri : Spalletti: 'Siamo quasi sicuri che Osimhen recuperi per l'andata di Champions'. - NapoliAddict : Napoli-Milan, Spalletti in conferenza stampa: 'Pesa l'assenza di Osimhen' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli |… - SeEarn : Spalletti in conferenza: “Con il Milan gara da tripla che vale doppio; contestazione tifosi? La loro assenza pesant… -

"L'assenza dipesa, inutile girarci intorno". Lucianoalla vigilia della sfida col Milan (domani alle 20.45) non si nasconde ma non vuole neanche alibi: "Però, poi, c'è anche quello che ha detto ...Napoli,si dice d'accordo con Pioli su. Per Pioli non cambia niente che il Napoli non abbia il nigeriano,replica: "E' un'assenza che pesa, inutile girarci intorno, però ...... LucianoTra i tanti argomenti affrontati dal tecnico del Napoli , Luciano, ... Che le curve non sostengano le curve in partita ci penalizza quasi quanto la mancanza die da ...

SSCN- Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Milan: Pioli ha detto che senza Osimhen non cambia niente, ne ha vinte 7 su 7. Cosa cambia ...Napoli: l’infortunio di Vicort Osimhen sembra essere più serio del previsto, il nigeriano in dubbio anche per la gara d’andata di Champions League contro il ...