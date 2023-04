Spalletti: «Non crediamo di aver già vinto, non pensiamo alla prossima stagione, alle prossime partite» (Di sabato 1 aprile 2023) In conferenza stampa prima del match contro il Milan al Maradona, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato della protesta dei tifosi che non poteranno bandiere dentro lo stadio. Ha anche affrontato il tema della concentrazione fino alla fine del campionato: «Vedere bandiere che sventolano da tutte le parti ci riempie di gioia e orgoglio, ma è illusorio. Stiamo raccontando una storia che non è scritta. Tutti questi sventolamenti possono illuderti e farti perdere di vista la fatica che ancora bisogna fare. Non crediamo di aver già vinto, non pensiamo alla prossima stagione, alle prossime partite. Il modo di pensare se lo possono concedere ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 1 aprile 2023) In conferenza stampa prima del match contro il Milan al Maradona, Lucianonatore del Napoli, ha parlato della protesta dei tifosi che non poteranno bandiere dentro lo stadio. Ha anche affrontato il tema della concentrazione finofine del campionato: «Vedere bandiere che sventolano da tutte le parti ci riempie di gioia e orgoglio, ma è illusorio. Stiamo raccontando una storia che non è scritta. Tutti questi sventolamenti possono illuderti e farti perdere di vista la fatica che ancora bisogna fare. Nondigià, non. Il modo di pensare se lo possono concedere ...

