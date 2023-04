Spalletti | “Napoli-Milan | da tripla Napoletano lingua fantastica | Raspadori c’è…”

(Di sabato 1 aprile 2023) Lucianoparla in conferenza stampa alla viglia di, conferma la presenza di Giacomosarà unasfida tra Serie A e Champions League,in conferenza stampa ha detto: “Il faro della Champions League puntato negli occhi ti fa cambiare subito d’abito. Quella luce lì ti fa vestire subito bene. Ma è chiaro che poi involontariamente che chi ha fatto bene arriva a quel match con una carica in più, mentre chi ha fatto peggio ci arriva un po’ intimorito. Io credo che i miei calciatori abbiano una animo così forte da saper affrontare queste cose“. L’allenatore delparla anche della città vestita a festa per lo scudetto: “È chiaro che certe cose fanno piacere. Ma noi non abbiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Vedere Napoli colorata di azzurro ci riempie di gioia. Finché la storia non è scritta bisogna continua… - LocoNapoli : RT @SpudFNVPN: #NapoliMilan, #Spalletti: “l’assenza delle curve ci penalizza tanto quanto quella di #Osimhen, pur rispettando i sacrifici d… - yofabb : RT @SpudFNVPN: #NapoliMilan, #Spalletti: “l’assenza delle curve ci penalizza tanto quanto quella di #Osimhen, pur rispettando i sacrifici d… - yuritorino002 : RT @SpudFNVPN: #NapoliMilan, #Spalletti: “l’assenza delle curve ci penalizza tanto quanto quella di #Osimhen, pur rispettando i sacrifici d… - Nicola64427177 : RT @SpudFNVPN: #NapoliMilan, #Spalletti: “l’assenza delle curve ci penalizza tanto quanto quella di #Osimhen, pur rispettando i sacrifici d… -

Queste le parole di Stefano Pioli , allenatore del Milan , alla vigilia del big match contro ildi. " E' tutto nelle nostre mani, l'anno scorso in pochi credevano in noi. Conta ...Per dopodomani per me ilè favoritissimo sul Milan. Per me Pioli, con la squadra che ha, ha ... Un allenatore può avere tutte le idee che vuole, come le intuizioni disu Zelinski e sull'...Le dichiarazioni del tecnico rossonero alla vigilia del match di campionato contro gli azzurri di Luciano SpallettiE' vigilia di campionato per il Milan, che domani farà visita aldi. Stefano Pioli per l'occasione dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovi, Pierre Kalulu e Junior Messias. Stefano Pioli - Calciomercato.itPer la sfida contro gli azzurri, il tecnico ...

CASTEL VOLTURNO (CE) - Napoli-Milan, ecco il focus di "Napoli Magazine" alla conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia del match contro i rossoneri. Di seguito il post condiviso. Visualizza que ...Napoli, 1 apr. – (Adnkronos) – “E’ un’assenza che pesa, inutile girarci intorno ma quando è mancato la squadra ha saputo sopperire e tutti hanno dato qualcosa in più per far vedere lo stesso Napoli”.