Spagna, Asturie devastate dagli incendi: la lotta dei vigili del fuoco (Di sabato 1 aprile 2023) La Spagna, e in particolare il Principato delle Asturie, e' flagellata nelle ultime ore da decine e decine di incendi. A partire da venerdi', nella regione settentrionale del Paese, insieme alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 1 aprile 2023) La, e in particolare il Principato delle, e' flagellata nelle ultime ore da decine e decine di. A partire da venerdi', nella regione settentrionale del Paese, insieme alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorepas85 : RT @elitagnol: #Spagna, marzo si chiude con gravi incendi nelle #Asturie: 'situazione senza precedenti' - transnazionale : Incendi già a marzo in Spagna. Colpita la regione delle Asturie #spaziotransnazionale informa - TarassFeett : RT @euronewsit: Incendi già a marzo in Spagna. Colpita la regione delle Asturie. Più di 120 roghi hanno coperto di fiamme il monte Naranco… - euronewsit : Incendi già a marzo in Spagna. Colpita la regione delle Asturie. Più di 120 roghi hanno coperto di fiamme il monte… - glooit : Incendi già a marzo in Spagna. Colpita la regione delle Asturie leggi su Gloo -