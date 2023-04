Soulé | giocata clamorosa in allenamento | il video diventa virale

(Di sabato 1 aprile 2023) Ladiinè semplicemente; l’argentino, ora, merita di avere più spazio nella Juventus.(LaPresse)Tra le note positive di questa stagione troviamo, senza alcune dubbio, le prestazioni di; l’argentino è cresciuto in maniera esponenziale in questa stagione e contro la Sampdoria, nel match vinto quattro a due, ha anche trovato la soddisfazione del suo primo gol con i bianconeri. Questa può essere la stagione del definitivo salto di qualità per il classe 2003; dal prossimo anno, infatti, ci si aspetta un maggiore spazio per un giocatore che ha qualità importanti e le fa vedere ogni volta che scende in campo., tecnicamente parlando, può crescere tantissimo ma le basi sono decisamente ottime e lo ha dimostrato con una ...

Anchee Iling hanno giocato la finale con la Next Gen: "Sono cresciuti con noi ed ora sono in ... Così fa male perché ce la siamofino alla fine . Abbiamo tutte le carte in regola per ...... De Sciglio 6 (30' st Cuadrado sv), Fagioli 6.5, Locatelli 7, Rabiot 6.5, Kostic 7.5;6 (21' ... anche nel punteggio di 1 - 0, favorita dall'oracon un uomo in più per l'espulsione di ...La partita piùin serie A da quando il torneo si disputa a girone unico è Inter - ...il posizionamento degli uomini di Allegri che conferma Gatti titolare e opta per l'inserimento di...