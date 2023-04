Sony ha fatto uno scivolone, il PS VR2 non sta vendendo quanto previsto (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Il PlayStation VR2 di Sony è da poco arrivato sul mercato, ma le prime proiezioni suggeriscono che potrebbe non essere venduto come il PS VR originale, che era il visore per realtà virtuale più venduto del suo tempo. Le vendite previste di PS VR2 nelle prime cinque settimane indicano un ritmo molto più lento. Non sembra che ci sia molto da fare a questo punto per compensare i numeri poco brillanti. Come riportato da Bloomberg, l’analista Francisco Jeronimo suggerisce che potrebbe essere necessario un taglio di prezzo per evitare il disastro completo. Secondo un rapporto della società di ricerca per cui Jeronimo lavora chiamato IDC, PS VR2 dovrebbe vendere circa 270.000 unità tra la data di uscita (22 febbraio) e la fine di marzo. In confronto, la PSVR originale ha venduto 915.000 unità tra ottobre 2016 e febbraio 2017, quattro mesi dopo il suo debutto, ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Il PlayStation VR2 diè da poco arrivato sul mercato, ma le prime proiezioni suggeriscono che potrebbe non essere venduto come il PS VR originale, che era il visore per realtà virtuale più venduto del suo tempo. Le vendite previste di PS VR2 nelle prime cinque settimane indicano un ritmo molto più lento. Non sembra che ci sia molto da fare a questo punto per compensare i numeri poco brillanti. Come riportato da Bloomberg, l’analista Francisco Jeronimo suggerisce che potrebbe essere necessario un taglio di prezzo per evitare il disastro completo. Secondo un rapporto della società di ricerca per cui Jeronimo lavora chiamato IDC, PS VR2 dovrebbe vendere circa 270.000 unità tra la data di uscita (22 febbraio) e la fine di marzo. In confronto, la PSVR originale ha venduto 915.000 unità tra ottobre 2016 e febbraio 2017, quattro mesi dopo il suo debutto, ...

