Sonia Bruganelli tornerebbe al GF Vip ma solo ad una condizione che fa molto discutere!

Dopodomani avrà finalmente fine questa lunghissima edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Quest'anno, per l'occasione, ha avuto come opinionistee Orietta Berti. Se la prima è stata elogiata per i suoi commenti al veleno, e per aver dimostrato di aver analizzato le dinamiche interne al gruppo e di aver visto il daytime, lo ...Un edizione da record per Alfonso Signorini e le due opinionistee Orietta Berti e i commenti negativi sono tantissimi, come ha scritto il giornalista citato poc'anzi, "ma ...In questi giorniha rilasciato una lunga intervista a ' Vanity Fair ', in cui parla soprattutto della settima edizione del 'GF Vip'. Non nasconde di come si sia trattata di una ...

Sonia Bruganelli: “Ecco chi merita di vincere il Gf Vip 7” Isa e Chia

