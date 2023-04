Sondaggi politici elettorali oggi 1 aprile 2023 | il Pd cresce ancora e riduce la distanza da Fdi

(Di sabato 1 aprile 2023)– Il Pdle distanze da Fdi, crolla la Lega: è quanto emerge dagli ultimifrutto della Supermedia Agi/Youtrend. Secondo la rilevazione, che si basa sulla media deirealizzati nelle ultime due settimane, Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito, cala dello 0,1 per cento ed è ora accreditato al 29,1%. Continua il momento positivo del Pd che guadagna lo 0,8% risalendo al 20 per cento. Il M5S perde lo 0,3 per cento e cala al 15,6%, mentre crolla la Lega. Il Carroccio, infatti, perde di oltre mezzo punto percentuale (0,6%) ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Sondaggi politici, Schlein accorcia il distacco da Meloni: 8 punti tra Pd e FdI. Il 51% non ha fiducia nella premie… - repubblica : Sondaggi politici, tra diritti e Pnrr il centrodestra perde consensi. Il Pd si avvicina a FdI e stacca il M5S [a cu… - repubblica : Sondaggi politici: con Elly Schlein il Pd recupera 1 milione e 800 mila voti [a cura della redazione Politica] - giomo2 : RT @eziomauro: Sondaggi politici, Schlein accorcia il distacco da Meloni - la Repubblica - marioma00248521 : Sondaggi politici: sale ancora il Pd, crolla Meloni -

...e Bulgaria Democratica oscilla tra il ventiquattro e il ventisette per cento ed in alcuni...che "gli oligarchi in Bulgaria hanno un enorme potere e lo esercitano attraverso i" e che "...R: Credo che la maggior parte dei partitisi renda conto che il cambiamento è in arrivo, ... Questo lo abbiamo visto nei. Oggi, a causa di ciò che sta accadendo con la guerra, la ......laddove ci sono le condizioni ovvero dove c'è l'opportunità di condividere obiettivi..., si sgonfia la bolla Schlein: quanto perde. Meloni paga gli sbarchi Sul fronte interno del Pd, ...

Sondaggi politici, Schlein accorcia il distacco da Meloni: 8 punti tra Pd e FdI. Il 51% non ha fiducia nella … la Repubblica

Il capo dei Cinque Stelle Conte sceglie - con curioso senso dell'opportunità politica - proprio il Friuli Venezia Giulia ... arriviamo al 4%», confidano i grillini locali), e intanto i sondaggi ...I sondaggi elettorali realizzati in vista del voto di domani ... come riportato da Emerging Europe, che la situazione politica ha avuto un impatto negativo sulle possibilità di adottare l’Euro che, in ...