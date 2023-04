SOCIAL CALCIO – Torna la Serie A dopo la sosta nazionali: le reazioni dei tifosi (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi, sabato 1 aprile, è Tornata la Serie A dopo la sosta nazionali. Ora il rush finale per scudetto, Europa e salvezza Oggi, sabato 1 aprile, è Tornata la Serie A dopo la sosta nazionali. Ora ci sarà il rush finale per scudetto, Champions League, Europa League, Conference League e salvezza. La giornata si è aperta alle 15.00 con Cremonese-Atalanta. Ecco le reazioni dei tifosi. Buongiorno, oggi Torna la Serie A e Tornano i pronostici— V???? (@valexjuve) April 1, 2023 manca fate Torna la Serie A muovetevi https://t.co/0XUgKdnlAT— bea è ai quarti d’europa league?? (@sonobiondaa ) March 25, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 aprile 2023) Oggi, sabato 1 aprile, èta lala. Ora il rush finale per scudetto, Europa e salvezza Oggi, sabato 1 aprile, èta lala. Ora ci sarà il rush finale per scudetto, Champions League, Europa League, Conference League e salvezza. La giornata si è aperta alle 15.00 con Cremonese-Atalanta. Ecco ledei. Buongiorno, oggilaA eno i pronostici— V???? (@valexjuve) April 1, 2023 manca fatelaA muovetevi https://t.co/0XUgKdnlAT— bea è ai quarti d’europa league?? (@sonobiondaa ) March 25, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : 'Er gol de #Turone era bono', stasera dopo #MaltaItalia su #RaiUno il documentario sul famoso episodio di… - Azzurri : #Under21 ???? #Italia ?? #Ucraina ???? ?? Oggi, ore 20.00 ??? #ReggioCalabria ?? Amichevole ?? In diretta streaming su ????… - mirkonicolino : Ogni santo giorno, c'è qualcuno che non vede l'ora di dimostrare sui social quanto sia stato fazioso nel suo raccon… - gianlucarossitv : @Mario_Gaviraghi @Inter Se comincia anche Lei a parlare delle solite cose siamo a posto....chissenefrega...io son q… - MutiLeonilde : RT @RaiNews: In campo il derby lombardo Cremonese-Atalanta, segui la cronaca testuale su -