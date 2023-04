Smartphone, ecco come caricare il tuo device per non rovinarlo (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Gli Smartphone sono diventati una parte essenziale della nostra vita quotidiana e, con l’aumento della nostra dipendenza da questi dispositivi, la durata della batteria è diventata un fattore importante da considerare quando si acquista un nuovo telefono. Le celle agli ioni di litio, più efficienti delle vecchie batterie al nichel, alimentano gli Smartphone di oggi. Purtroppo, la durata della batteria varia in modo significativo in base alle abitudini di utilizzo. Le applicazioni ad alto consumo energetico sono una delle principali cause di esaurimento della batteria. Le applicazioni che riproducono video e quelle di videochiamata, ad esempio, assorbono molta energia e possono esaurire rapidamente la batteria. Inoltre, alcuni programmi continuano a funzionare in background anche quando lo Smartphone è inattivo, con ... Leggi su tecnoandroid (Di sabato 1 aprile 2023) TecnoAndroid Glisono diventati una parte essenziale della nostra vita quotidiana e, con l’aumento della nostra dipendenza da questi dispositivi, la durata della batteria è diventata un fattore importante da considerare quando si acquista un nuovo telefono. Le celle agli ioni di litio, più efficienti delle vecchie batterie al nichel, alimentano glidi oggi. Purtroppo, la durata della batteria varia in modo significativo in base alle abitudini di utilizzo. Le applicazioni ad alto consumo energetico sono una delle principali cause di esaurimento della batteria. Le applicazioni che riproducono video e quelle di videochiamata, ad esempio, assorbono molta energia e possono esaurire rapidamente la batteria. Inoltre, alcuni programmi continuano a funzionare in background anche quando loè inattivo, con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : Essere snobbati perché l'interlocutore si distrae con lo smartphone: ecco le vittime del 'Phubbing'. Termine poco n… - tecnoandroidit : Smartphone, ecco come caricare il tuo device per non rovinarlo - - tecnoandroidit : Radiazioni elettromagnetiche, ecco gli smartphone oggi più pericolosi - - NewsPadania : RT @startup_italia: Sembrerebbe che #Netflix stia lavorando a una soluzione che permetterà ai propri abbonati di usare lo #smartphone come… - TassBurrfoot : @fbertani66 @Iucberbert Ma in che pianeta scusi? Ecco i passaggi per la login con CIE su un sito usando uno smartph… -