Slp Cisl Catania | si conferma primo Sindacato con il 75% dei consensi

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 1 aprile 2023) Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali RSU/RLS in Poste Italiane hannoto e, addirittura, ampliato il primato che la nostra sigla sindacale detiene da sempre in Poste Italiane. Un riconoscimento che i Lavoratori hanno espresso nelle giornate dedicate alle votazioni, effetto di una naturale appartenenza ai valori, ai principi dellaed alla stima nei confronti di tutti i candidati. Nello specifico, la grande affluenza alle urne (circa il 90%) ha sancito la netta affermazione dell’Slp con il 75% di preferenze, 24 seggi e 1275 voti a favore. Seguono Confsal (9%), Ugl (8%), Failp (5%), Uil (2%), Cgil (1%). “Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i candidati che, con coraggio e passione, sono scesi in campo a sostegno dell’Slp, motivati tutti da una grande passione per il ...