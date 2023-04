Sky TG24 Live In Napoli, sottosegretario Butti: “Colmare divario digitale entro 2026” LIVE (Di sabato 1 aprile 2023) L'evento di Sky TG24 che porta l’attualità nelle piazze delle città italiane è nel capoluogo campano. Oggi si parla di disabilità, lavoro, digitale, sostenibilità e ambiente, diritti. Fra gli ospiti: i ministri Locatelli, Urso, Musumeci e Calderoli; il presidente di Confindustria Bonomi; l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour Leggi su tg24.sky (Di sabato 1 aprile 2023) L'evento di Skyche porta l’attualità nelle piazze delle città italiane è nel capoluogo campano. Oggi si parla di disabilità, lavoro,, sostenibilità e ambiente, diritti. Fra gli ospiti: i ministri Locatelli, Urso, Musumeci e Calderoli; il presidente di Confindustria Bonomi; l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Addio allo Spid, la Carta d’identità elettronica avrà le sue funzioni. Cosa c'è da sapere - SkyTG24 : ''Il Papa è l'unico leader morale globale. Una voce necessaria, capace di parlare ancora di pace'', ha detto il dir… - SkyTG24 : Monti a Live In Napoli: se falliremo sul #Pnrr per l'Italia sarà una condanna definitiva - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: “Sento di poter dire che quella notte non abbiamo sbagliato, poi vedremo cosa deciderà la magistratura. Il mezzo ha fatto una… - Profilo3Marco : RT @SkyTG24: Jakub Jankto a Live In Napoli: 'In Italia non avrei mai fatto coming out' -