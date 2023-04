Sky TG24 Live In Napoli | Locatelli | “Per disabilità cure diffuse sul territorio” LIVE

(Di sabato 1 aprile 2023) L'evento di Skyche porta l’attualità nelle piazze delle città italiane è nel capoluogo campano. Oggi si parla di, lavoro, digitale, sostenibilità e ambiente, diritti. Fra gli ospiti: i ministri, Urso, Musumeci e Calderoli; il presidente di Confindustria Bonomi; l’attivista per i diritti umani Pegah Moshir Pour

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Addio allo Spid, la Carta d’identità elettronica avrà le sue funzioni. Cosa c'è da sapere - SkyTG24 : ''Il Papa è l'unico leader morale globale. Una voce necessaria, capace di parlare ancora di pace'', ha detto il dir… - SkyTG24 : Monti a Live In Napoli: se falliremo sul #Pnrr per l'Italia sarà una condanna definitiva - 77csangels : RT @EquipoItalia: “Milano Latin Festival: dal 30 giugno al 29 luglio presso il Parcheggio ATM Viale Milanofiori Assago. Tra gli annunciati… - unsaidlali : RT @EquipoItalia: “Milano Latin Festival: dal 30 giugno al 29 luglio presso il Parcheggio ATM Viale Milanofiori Assago. Tra gli annunciati… -

Pronti, partenza, cin. Iniziamo dai numeri prima di bere. Un quartiere fieristico di oltre 100mila mq, diciassette padiglioni pronti a diventare il più grande centro b2b internazionale del vino ...Manca ancora un mese al termine del monitoraggio InfluNet e il numero di casi stagionali sfiora già i 12,7 milioni. Il precedente massimo era stato nella stagione 2017 - 2018, quando era arrivato a 8,...L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha raccolto più di 4 milioni di dollari nelle 24 ore successive alla notizia della sua incriminazione nel caso che vede coinvolta la pornostar Stormy ...

Sky TG24 Live In Napoli, il racconto della prima giornata dell'evento Sky Tg24

Scopri i film da non perdere nel mese di aprile da Super Mario alla commedia romantica Ticket To ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump, 4 milioni di dollari di donazioni dopo l’incriminazione per il caso Stormy Daniels ...