Sinner | storica prima vittoria su un numero 1 | guarda il punto dell' anno

Jannik ha molti motivi per festeggiare. Ha battuto per la volta un numero 1 del mondo in carica, ha centrato la seconda finale in carriera in un Masters 1000. E non solo. Nel settimo game ...

"E' stato uno scambio lungo, molto fisico - ha sottolineato- . E' iniziato un po' con la palla corta, poi se non sbaglio ho incrociato. Poi ho giocato il diritto correndo indietro, a un certo ...Il movimento del tennis grazie anche a campioni come Jannik, ormai da alcuni anni, sta ... Dopo 23 anni il Centro tennis Ussa è costretto a lasciare la sua "" casa di via Parma: il ...... contribuendo, inoltre, all'unica,, vittoria della Coppa Davis da parte della nazionale ... Lo tallona Jannika 144. Ecco di seguito la classifica completa: 1)Fognini 406 2)Panatta 395 3)...

Jannik Sinner ha molti motivi per festeggiare. Ha battuto per la prima volta un numero 1 del mondo in carica, ha centrato la seconda finale ...MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Jannik Sinner si qualifica per la finale del "Miami Open", secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta ...