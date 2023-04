(Di sabato 1 aprile 2023) O vinci, o impari: o magari tutte e due le cose! Una partita incredibile per intensità e colpi pazzeschi. Che prima è sembrato dominare, poi lasciarsi sfuggire e infine riprendere in mano con autorità.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... oreifla : Spettacolo - franpiace : @Djnc78 Secondo me Sinner (ma un po’ tutti) contro di lui deve sempre tenere un livello altissimo sempre in ogni fo… -

... Carlos cancella la prima con la combinazione servizio - diritto ma sulla seconda il nastro accomoda la palla perche non perdona e sale 3 - 1. L'azzurro, che continua a servire una ...... Carlos cancella la prima con la combinazione servizio - diritto ma sulla seconda il nastro accomoda la palla perche non perdona e sale 3 - 1. L'azzurro, che continua a servire una ...

Sinner sfianca Alcaraz e torna in finale a Miami! Tiscali

Lorenzo Sonego ha dovuto arrendersi ad una giornata non così ispirata come le precedenti vissute nel Masters 1000 di Miami e alla solidità dell'argentino Francisco Cerundolo, già semifinalista… Leggi ...Con una prestazione straordinaria per il carattere dimostrato ancora più che per il tennis espresso, Jannik Sinner ha centrato la sua seconda finale al “Miami Open”, secondo ATP Masters 1000 ...