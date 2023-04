Sinner-Medvedev | le quote per le scommesse | Jannik sfida i bookmakers | russo favorito

(Di sabato 1 aprile 2023)ha sfatato il pronostico della vigilia in occasione della semifinale del Masters 1000 di Miami. Iavevano quotato a 1.40 il successo di Carlos Alcaraz e a 2.85 l’affermazione del tennista italiano, che non si è di certo fermato di fronte ai numeri confezionati dagli allibratori e si è reso protagonista di una prestazione magistrale sul cemento statunitense contro il numero 1 al mondo. L’altoatesino si è così guadagnato la possibilità di disputare l’atto conclusivo contro ilDaniil, che ha vinto tutti i cinque precedenti disputati contro il nostro portacolori. Il 21enne sarà chiamato a sfatare un autentico tabù se vorrà alzare al cielo il trofeo, dopo aver perso la possibilità un paio di anni fa contro il polacco Hubert Hurkacz. Il successo del ...

MIAMI (STATI UNITI) - Janniksi prende la sua rivincita e conquista la finale del torneo Masters 1000 di Miami eliminando ... lo attende il 27enne russo Daniil, numero 5 del mondo.Questa volta nell'atto finale affronterà il russo, che nell'altra semifinale ha battuto il connazionale Kachanov. Decima finale in carriera per, che cercherà di mettere in bacheca l'...Set in cui( qui gli elogi di Pietrangeli ) era stato avanti di un break grazie a un avvio ... Adesso è finale controche aveva superato l'altro russo Kachanov in tre set.

Atp Miami 2023, Sinner batte Alcaraz in semifinale: finale con Medvedev Adnkronos

