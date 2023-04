Sinner-Medvedev, finale Masters 1000 Miami: programma e telecronisti Sky (Di sabato 1 aprile 2023) Domenica 2 aprile, ore 19:00. Jannik Sinner dopo aver sconfitto il numero uno del mondo Carlos Alcaraz va a caccia del suo primo titolo Masters 1000 della carriera a Miami. Tra lui e il trofeo di vincitore c’è Daniil Medvedev, che è avanti cinque a zero nei precedenti scontri diretti. Il match, come d’altronde tutto il torneo – andrà in onda su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Disponibile anche uno studio pre-partita a partire dalle ore 18:30, mentre i due commentatori saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023) Domenica 2 aprile, ore 19:00. Jannikdopo aver sconfitto il numero uno del mondo Carlos Alcaraz va a caccia del suo primo titolodella carriera a. Tra lui e il trofeo di vincitore c’è Daniil, che è avanti cinque a zero nei precedenti scontri diretti. Il match, come d’altronde tutto il torneo – andrà in onda su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. Disponibile anche uno studio pre-partita a partire dalle ore 18:30, mentre i due commentatori saranno Elena Pero e Paolo Bertolucci. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - fanpage : Jannik Sinner vola in finale al Miami Open! Ha sconfitto ancora Alcaraz. Il tennista italiano si è imposto nelle s… - WeAreTennisITA : E in finale Sinner sfiderà Medvedev ?? Il russo è riuscito a vincere il derby contro Khachanov pur non brillando ma… - MariMario1 : RT @Libero_official: #Sinner fa la storia: in finale a #Miami dopo aver battuto in rimonta #Alcaraz anche grazie a punti come questo. Ora i… - sinneristi1 : RT @ilbasco: #Jannik #Sinner in finale a #Miami la sfida a #Medvedev con gli auguri di #Alcaraz -