Sinner gioca un grande tennis, batte Alcaraz e va in finale a Miami contro Medvedev (Di sabato 1 aprile 2023) Impresa Sinner: batte Alcaraz e va in finale a Miami. L'altoatesino grande protagonista del master 1000 di Miami. gioca una grande partita contro il numero uno del mondo e alla fine lo domina con un 6-4 6-2 finale dopo aver perso il primo set al tie-break. Set in cui Sinner (qui gli elogi di Pietrangeli) era stato avanti di un break grazie a un avvio efficacissimo. Ha giocato molto profondo, ha praticato un tennis aggressivo che ha messo molto in difficoltà lo spagnolo. Non ha vestito i panni della vittima sacrificale. Adesso è finale contro Medvedev che aveva superato l'altro russo Kachanov in tre ...

