Che Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in questi ultimi mesi stiano velocemente diventando i protagonisti di una vera e propria rivalità tennista ormai è noto. Il livello è clamorosamente alto e anche questa notte nella semifinale del Masters 1000 di Miami i punti da cineteca sono stati molteplici. Come il seguente, in cui Jannik conclude lo scambio con un delizioso passantino di rovescio incrociato al termine di una serie di recuperi prodigiosi da parte del numero uno del mondo. Esulta Jannik, Carlos a terra stremato, pubblico in visibilio.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Oggi Sinner vs Alcaraz La partita stellare. In palio la finale. Solo 22 games persi fin qui dal n.1 al mondo. S… - WeAreTennisITA : INARRESTABILE SINNER ?????? Jannik domina in maniera schiacciante Emil Ruusuvuori, costretto a giocare come non può fa… - WeAreTennisITA : DUE SETTIMANE DOPO ?? Alcaraz e Sinner si sfidano questa notte all'una per la finale del #MiamiOpen, a pochi giorni… - sportface2016 : #MiamiOpen #Tennis | #Sinner e #Alcaraz, due fenomeni a #Miami: #Jannik vince il punto dell’anno (VIDEO) - Gabriel44476525 : RT @FBiasin: Questo punto è già storia. #Sinner #Alcaraz (??@TennisTV) -