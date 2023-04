Sinner batte Alcaraz e vola in finale a Miami

(Di sabato 1 aprile 2023)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Janniksi qualifica per ladel “Open”, secondo Atp Masters 1000 della stagione (combined con il terzo Wta 1000 del 2023) dotato di un montepremi pari a 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium, in Florida. Il 21enne tennista altoatesino, testa di serie numero 10 del torneo e 11 del ranking Atp, ha superato in semilo spagnolo Carlos, appena tornato in vetta al ranking dopo il trionfo ad Indian Wells e campione in carica a, in tre set con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-2, dopo oltre tre ore di partita. Per il titolo l’azzurro sfiderà il russo Daniel Medvedev, n.5 del mondo e 4 del seeding.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo proviene da ...

