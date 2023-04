Sinner batte Alcaraz e va in finale a Miami | ecco quando e contro chi gioca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - sportface2016 : +++JANNIK #SINNER SI PRENDE LA SUA RIVINCITA: BATTE IL N°1 AL MONDO CARLOS #ALCARAZ IN TRE SET E VOLA IN FINALE AL #MIAMIOPEN+++ - Agenzia_Ansa : TENNIS | Sinner elimina il n.1 al mondo Alcaraz e conquista la finale del Masters 1000 di Miami, dove sfiderà Medve… - PerlediMitirda : RT @sportface2016: +++JANNIK #SINNER SI PRENDE LA SUA RIVINCITA: BATTE IL N°1 AL MONDO CARLOS #ALCARAZ IN TRE SET E VOLA IN FINALE AL #MIAM… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis: Atp Miami, Sinner batte Alcaraz e va in finale -

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner si qualifica per la finale del “Miami Open”, secondo Atp Masters 1000 della ...L'altoatesino supera lo spagnolo numero al mondo. Ora dovrà vedersela con il 27enne russo Daniil Medvedev Era in forma, lo aveva detto e si è visto in campo. Jannick Sinner batte il numero 1 al mondo, ...