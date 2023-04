Sinner-Alcaraz, l’azzurro batte lo spagnolo e vola in finale nell’Atp di Miami (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik vince 6-7 (4/7) 6-4 6-2 e dovrà affrontare Medvedev dopo un match strepitoso in rimonta e interminabile. Per il tennista è la seconda finale di un Master 1000. Lo spagnolo poi lo incoraggia: «Provaci amico, faccio il tifo per te» Leggi su corriere (Di sabato 1 aprile 2023) Jannik vince 6-7 (4/7) 6-4 6-2 e dovrà affrontare Medvedev dopo un match strepitoso in rimonta e interminabile. Per il tennista è la secondadi un Master 1000. Lopoi lo incoraggia: «Provaci amico, faccio il tifo per te»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Questo punto è già storia. #Sinner #Alcaraz (??@TennisTV) - angelomangiante : Impresa #Sinner!! Batte il n.1 #Alcaraz 67 64 62 e vola in finale! Tre ore di tennis spaziale. Due marziani calati… - LiaCapizzi : Che M A T C H Brutale, sontuoso. Giocate da urlo (con il colpo più bello dell'anno?). La rivalità tra Alcaraz e Si… - MartinaScarafo4 : RT @SuperTennisTv: “Go for it man, I’m cheering for you!” L'amicizia e la stima di due grandi campioni ?? #tennis | #Sinner | #Alcaraz htt… - MartinaScarafo4 : RT @Eurosport_IT: Che campioni, che bella rivalità ???? #MiamiOpen | #Sinner | #Alcaraz | #EurosportTENNIS -