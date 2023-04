Sinner-Alcaraz, la sana rivalità diversa dalle altre (Di sabato 1 aprile 2023) AGI - Sinner l'ha estromesso dal Master 1000 di Miami, togliendogli pure la possibilità di restare seduto sul trono da numero uno del tennis. Una doppia sconfitta difficile da digerire. Ma al termine di una semifinale epica (6/7-6/4-6/2 per l'azzurro) Carlos Alcaraz non ha spaccato la racchetta come abbiamo visto spesso fare a Fabio Fognini, e al momento della stretta di mano non ha neanche girato testa e scarpe frettolosamente. No, lo spagnolo ha abbracciato il rivale dicendogli “Vinci, io tifo per te”, in vista della finale contro Medvedev, un endorsement più unico che raro diventato subito virale sui social. "Go for it man, I'll cheer for you" ??@carlosAlcaraz @janniksin @MiamiOpen #MiamiOpen pic.twitter.com/yoYvX62nOE — ATP Tour (@atptour) April 1, 2023 E Sinner non è stato da meno, considerando che, ... Leggi su agi (Di sabato 1 aprile 2023) AGI -l'ha estromesso dal Master 1000 di Miami, togliendogli pure la possibilità di restare seduto sul trono da numero uno del tennis. Una doppia sconfitta difficile da digerire. Ma al termine di una semifinale epica (6/7-6/4-6/2 per l'azzurro) Carlosnon ha spaccato la racchetta come abbiamo visto spesso fare a Fabio Fognini, e al momento della stretta di mano non ha neanche girato testa e scarpe frettolosamente. No, lo spagnolo ha abbracciato il rivale dicendogli “Vinci, io tifo per te”, in vista della finale contro Medvedev, un endorsement più unico che raro diventato subito virale sui social. "Go for it man, I'll cheer for you" ??@carlos@janniksin @MiamiOpen #MiamiOpen pic.twitter.com/yoYvX62nOE — ATP Tour (@atptour) April 1, 2023 Enon è stato da meno, considerando che, ...

