Simona Ventura “58 anni sull’ottovolante” | la foto privata su Instagram

Leggi su dilei

(Di sabato 1 aprile 2023) Un lungo postper fare il punto sulla sua vita, ma anche uno scatto privato e inaspettato:celebra il suo compleanno e lo fa con dueche mostrano da dove è partita e dove è arrivata, raccontando anche tutto quello che c’è stato nel mezzo. Un modo per raccontare i suoi “58”. Tantissimi i commenti pieni di affetto per farle gli auguri, compresi quelli innamorati del suo compagno GiovTerzi.celebra i suoi 58con un post e uno scatto privato Unadi prima e una di oggi, con in mezzo tutto quello che c’è stato:Venura è nata il primo aprile del 1965 e festeggia 58. Lo fa anche ...