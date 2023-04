Simeone titolare con il Milan, Spalletti lo elogia: “Lui sa come si fa” (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo l’infortunio nella giornata di ieri di Victor Osimhen, il Napoli dovrà fare a meno del proprio bomber per circa due settimane, come ipotizzato dal presidente Aurelio De Laurentiis. È sicuramente una perdita importante considerando la stagione pazzesca disputata fin qui dal nigeriano ma, come affermato dallo stesso Spalletti, le alternative sono più che valide. Domani giocherà dal primo minuto il Cholito Simeone con Raspadori, rientrante dall’infortunio, pronto ad entrare a partitati in corso. Simeone, Napoli Spalletti da brividi su Simeone: le parole Il tecnico partenopeo in conferenza stampa ha elogiato con bellissime parole l’attaccante argentino, di seguito quanto evidenziato: Su Simeone: Quella di Osimhen è ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 aprile 2023) Dopo l’infortunio nella giornata di ieri di Victor Osimhen, il Napoli dovrà fare a meno del proprio bomber per circa due settimane,ipotizzato dal presidente Aurelio De Laurentiis. È sicuramente una perdita importante considerando la stagione pazzesca disputata fin qui dal nigeriano ma,affermato dallo stesso, le alternative sono più che valide. Domani giocherà dal primo minuto il Cholitocon Raspadori, rientrante dall’infortunio, pronto ad entrare a partitati in corso., Napolida brividi su: le parole Il tecnico partenopeo in conferenza stampa hato con bellissime parole l’attaccante argentino, di seguito quanto evidenziato: Su: Quella di Osimhen è ...

